Замглавы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящимся с визитом в Баку белорусским коллегой Игорем Назаруком.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящимся с визитом в Баку белорусским коллегой Игорем Назаруком.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского МИД, стороны подчеркнули важность диалога на высшем уровне для укрепления стратегического партнерства и развития сотрудничества между двумя странами.

Обсуждались вопросы взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах, а также региональная безопасность.

Была выражена удовлетворенность положительной динамикой развития двусторонних отношений, отмечена деятельность Совместной межправительственной комиссии и перспективы сотрудничества в рамках предстоящей в Азербайджане COP29.