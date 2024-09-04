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Замглавы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество

Замглавы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящимся с визитом в Баку белорусским коллегой Игорем Назаруком.
Внешняя политика
4 сентября 2024 г. 20:59
Замглавы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящимся с визитом в Баку белорусским коллегой Игорем Назаруком.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского МИД, стороны подчеркнули важность диалога на высшем уровне для укрепления стратегического партнерства и развития сотрудничества между двумя странами.

Обсуждались вопросы взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах, а также региональная безопасность.

Была выражена удовлетворенность положительной динамикой развития двусторонних отношений, отмечена деятельность Совместной межправительственной комиссии и перспективы сотрудничества в рамках предстоящей в Азербайджане COP29.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Belarus MFAs discuss regional security
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus XİN-ləri arasında regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib

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