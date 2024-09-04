Замглавы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящимся с визитом в Баку белорусским коллегой Игорем Назаруком.
Как сообщили
Обсуждались вопросы взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах, а также региональная безопасность.
Была выражена удовлетворенность положительной динамикой развития двусторонних отношений, отмечена деятельность Совместной межправительственной комиссии и перспективы сотрудничества в рамках предстоящей в Азербайджане COP29.