Замглавы МИД Азербайджана: Армения продолжает обострять ситуацию

Азербайджан продолжает усилия в направлении ликвидации последствий бывшего конфликта, а также укрепления мира и безопасности в регионе.

Азербайджан продолжает усилия в направлении ликвидации последствий бывшего конфликта, а также укрепления мира и безопасности в регионе.

Как сообщает Report , об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) в узбекистанском Самарканде.

Дипломат рассказал о проектах, реализуемых правительством Азербайджана по масштабному восстановлению и развитию территорий, освобожденных от оккупации, и процессе реинтеграции населения армянского происхождения.

Отметив, что на фоне позитивных шагов, предпринятых Азербайджаном, Армения, наоборот, продолжает обострять ситуацию, заместитель министра рассказал о попытках противоположной стороны, используя различные провокационные действия, подорвать последовательные усилия Азербайджана и международного сообщества в целом по установлению мира и нормализации отношений между двумя странами.

В частности, замминистра отметил, что 11 апреля в результате интенсивного обстрела подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении села Дыг Горусского района позиций азербайджанской армии на территории Лачынского района Азербайджанской Республики были убиты и ранены военнослужащие азербайджанской армии.

Х.Халафов довел до сведения участников встречи, что на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам по мирному соглашению подобные провокации со стороны Армении являются наглядным примером ее незаинтересованности в мирном процессе.