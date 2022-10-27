Замглавы МИД: Азербайджан всегда был надежным партнером ООН

За последние 30 лет Азербайджан превратился в страну, которая вносит свой вклад в международную безопасность.

За последние 30 лет Азербайджан превратился в страну, которая вносит свой вклад в международную безопасность.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил на мероприятии по случаю Дня ООН.

Он напомнил, что в этом году Азербайджан празднует 30-летнюю годовщину установления отношений с Организацией объединенных наций.

"За последние 30 лет Азербайджан превратился в страну, которая вносит свой вклад в международную безопасность. Азербайджан всегда был надежным партнером ООН, а также содействует миру в рамках председательства в Движении неприсоединения", сказал замминистра.

По его словам, День ООН дает прекрасную возможность расширить общую повестку сотрудничества. Э. Мамедов отметил, что на сегодняшний день мир сталкивается с проблемами и вызовами, решение которых возможно только совместными усилиями.