Замглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии

Интервью Report с заместителем министра иностранных дел Малайзии Камаруддином Джаффаром

Интервью Report с заместителем министра иностранных дел Малайзии Камаруддином Джаффаром

- Какие вопросы обсуждались в ходе вашего визита в Азербайджан 21-23 января?

- Я хотел бы выразить искреннюю признательность правительству Азербайджана за теплый прием. У меня был очень продуктивный и плодотворный визит, и я буду рад проинформировать своих коллег в Малайзии об итогах этого рабочего визита. В ходе него состоялись встречи с министром иностранных дел Азербайджана, помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента и вице-спикером Милли Меджлиса, были обсуждены вопросы активизации двусторонних отношений между Малайзией и Азербайджаном.

Малайзия готова тесно сотрудничать с Азербайджаном для реализации целей нашей внешней политики на благо наших двух стран.

- A какие направления вы бы выделили в качестве приоритетных в отношениях между нашими странами?

- И Малайзия, и Азербайджан заинтересованы во взаимном экономическом сотрудничестве и уделяют большое внимание укреплению существующих тесных связей. Количество визитов премьер-министра Малайзии свидетельствует о наших растущих и прочных двусторонних связях. Открытие посольства Малайзии в Баку в 2014 году проложило путь к более тесному сотрудничеству между нашими двумя странами в области торговли и инвестиций.

Малайзия заинтересована в своем потенциальном участии во всех сферах сотрудничества с Азербайджаном. Учитывая диверсификацию экономики Азербайджана, Малайзия очень заинтересована в изучении динамичного и привлекательного экономического ландшафта этой богатой ресурсами страны. У наших стран есть огромный потенциал для изучения и расширения сотрудничества в ненефтяном секторе, особенно в индустрии туризма, исламского банкинга, информационных технологий, здравоохранении, спорте и образовании.

-Планируют ли компании Малайзии участвовать в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана?

- При благоприятных условиях и наличии возможностей малайзийские компании могут рассмотреть возможность участия в потенциальных проектах и сотрудничества в Азербайджане, в том числе на освобожденных территориях. Я призвал Азербайджан поделиться с Малайзией имеющимися торговыми и инвестиционными возможностями на освобожденных территориях для распространения среди потенциальных малазийских предприятий на родине. И с нетерпением жду возможности поделиться плодотворными результатами моего рабочего визита с коллегой из министерства экономики.

- Малайзия, как и Азербайджан, является членом Движения неприсоединения. Как вы оцениваете председательство Азербайджана в этой организации?

- Малайзия ценит и приветствует самоотверженность, инициативы, неустанные усилия и напряженную работу Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения в 2019-2023 годах. Азербайджан в качестве председателя успешно объединил стран-членов ДН и эффективно решает вопросы, важные для всех стран этой организации.

- Каковы планы по укреплению отношений на 2022 год?

- Азербайджан является братской страной для Малайзии и всегда будет важным партнером на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях. У нас много общих вопросов, представляющих взаимный интерес, поэтому мы должны использовать наши сильные стороны, чтобы оживить, вынести наши отношения на новый уровень. Малайзия рассматривает Азербайджан в качестве ключевого игрока на различных международных площадках, и поэтому мы должны укреплять наши партнерские отношения для решения вопросов, вызывающих взаимную озабоченность. Мой рабочий визит в Азербайджан является свидетельством нашей приверженности делу активизации постпандемического сотрудничества между Малайзией и Азербайджаном.

Я также надеюсь, что с завершением работы над меморандумом о взаимопонимании о двусторонних консультациях официальные механизмы сотрудничества между министерствами иностранных дел наших стран будут реализованы в ближайшем будущем.