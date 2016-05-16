 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Замглавы МИД: Азербайджан продолжит вклад в энергобезопасность Европы

    Мы благодарны ЕС за поддержку территориальной целостности Азербайджана

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан продолжит вклад в энергобезопасность Европы".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, выступая по случаю Дня Европы в Баку.

    М.Мамедгулиев напомнил, что в 2006 году между Евросоюзом и Азербайджаном был подписан меморандум об энергетическом сотрудничестве и теперь стороны наблюдают его результаты.

    Он напомнил, что завтра в Салониках состоится церемония закладки проекта Трансадриатического газопровода (TAP). Замминистра отметил, что Азербайджан продолжит свой вклад в энергобезопасность Европы.

    "Мы уверены, что наше сотрудничество еще более укрепится", - добавил он. 

    М.Мамедгулиев также поблагодарил Европейский Союз за поддержку территориальной целостности Азербайджана. Он выразил надежду, что Евросоюз продолжит свои усилия в поддержке урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и что ЕС внесет свой вклад в разрешение этой проблемы.

    Глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард в свою очередь отметила, что этот год является особым для отношений Азербайджана и ЕС - в этом году стороны отмечают 25-летие сотрудничества.

    М.Мард отметила, что Азербайджан и ЕС сотрудничают по различным секторам, начиная от транспорта и сферы ИТ, до контактов между людьми.

    "ЕС гордится быть крупнейшим торговым партнером Азербайджана", - заявила она, отметив также важность реализации проекта Южного газового коридора. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi