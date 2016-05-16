Замглавы МИД: Азербайджан продолжит вклад в энергобезопасность Европы

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан продолжит вклад в энергобезопасность Европы".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, выступая по случаю Дня Европы в Баку.

М.Мамедгулиев напомнил, что в 2006 году между Евросоюзом и Азербайджаном был подписан меморандум об энергетическом сотрудничестве и теперь стороны наблюдают его результаты.

Он напомнил, что завтра в Салониках состоится церемония закладки проекта Трансадриатического газопровода (TAP). Замминистра отметил, что Азербайджан продолжит свой вклад в энергобезопасность Европы.

"Мы уверены, что наше сотрудничество еще более укрепится", - добавил он.

М.Мамедгулиев также поблагодарил Европейский Союз за поддержку территориальной целостности Азербайджана. Он выразил надежду, что Евросоюз продолжит свои усилия в поддержке урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и что ЕС внесет свой вклад в разрешение этой проблемы.

Глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард в свою очередь отметила, что этот год является особым для отношений Азербайджана и ЕС - в этом году стороны отмечают 25-летие сотрудничества.

М.Мард отметила, что Азербайджан и ЕС сотрудничают по различным секторам, начиная от транспорта и сферы ИТ, до контактов между людьми.

"ЕС гордится быть крупнейшим торговым партнером Азербайджана", - заявила она, отметив также важность реализации проекта Южного газового коридора.