О нас

Замглавы МИД: Азербайджан и Болгария поддерживают динамичные отношения

Замглавы МИД: Азербайджан и Болгария поддерживают динамичные отношения Азербайджан и Болгария поддерживают динамичные отношения, основанные на взаимном уважении и совместном сотрудничестве.
Внешняя политика
1 июля 2024 г. 11:52
Замглавы МИД: Азербайджан и Болгария поддерживают динамичные отношения

Азербайджан и Болгария поддерживают динамичные отношения, основанные на взаимном уважении и совместном сотрудничестве.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев
в ходе шестого заседания азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Укрепление партнерства между странами позволяет достигать новых целей, поэтому важно вести постоянный диалог",- сказал он.

По словам Рзаева, подписание декларации об усилении стратегического партнерства между двумя странами было очень значимым событием в истории развития двусторонних отношений.

Он также рассказал, что между Баку и Софией существует активное взаимодействие в гуманитарной, культурной, туристических сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy FM: Azerbaijan and Bulgaria maintain dynamic relations
Версия на азербайджанском языке XİN rəsmisi: Azərbaycan və Bolqarıstan arasında dinamik əlaqələr var

Самое читаемое

В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
28 июня 2024 г. 21:53
Sky: Большая авантюра Макрона с досрочными выборами обречена на провал
Sky: "Большая авантюра" Макрона с досрочными выборами обречена на провал
30 июня 2024 г. 09:04
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
30 июня 2024 г. 20:53
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
27 июня 2024 г. 01:05
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
26 июня 2024 г. 13:01
Глава ЦИК: Выборы в Милли Меджлис будут проведены на всей территории Азербайджана
Глава ЦИК: Выборы в Милли Меджлис будут проведены на всей территории Азербайджана
29 июня 2024 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi