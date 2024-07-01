Замглавы МИД: Азербайджан и Болгария поддерживают динамичные отношения

Азербайджан и Болгария поддерживают динамичные отношения, основанные на взаимном уважении и совместном сотрудничестве.

Азербайджан и Болгария поддерживают динамичные отношения, основанные на взаимном уважении и совместном сотрудничестве.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев

в ходе шестого заседания азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Укрепление партнерства между странами позволяет достигать новых целей, поэтому важно вести постоянный диалог",- сказал он.

По словам Рзаева, подписание декларации об усилении стратегического партнерства между двумя странами было очень значимым событием в истории развития двусторонних отношений.

Он также рассказал, что между Баку и Софией существует активное взаимодействие в гуманитарной, культурной, туристических сферах.