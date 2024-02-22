Замглавы МИД Армении: Идут переговоры о следующей встрече по тексту мирного договора с Азербайджаном

Факт мюнхенской встречи лидеров Армении и Азербайджана можно считать положительным, но необходимо перейти от встреч и обсуждений к более практическим действиям.

Факт мюнхенской встречи лидеров Армении и Азербайджана можно считать положительным, но необходимо перейти от встреч и обсуждений к более практическим действиям.

Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Он выразил надежду, что между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении состоится встреча, на которой будут обсуждены все вопросы.

По словам Костаняна, Армения получила окончательный вариант предложений Азербайджана по мирному договору, и сейчас между делегациями во главе с министрами ведутся переговоры относительно следующей встречи вокруг текста договора.

Армянская сторона заинтересована в урегулировании отношений с Азербайджаном, добавил Костанян.