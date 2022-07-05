Замглавы ИВ о гуманитарной помощи Украине

Сумгайыт и Черкассы на протяжении многих лет связывают дружеские, партнерские отношения.

Сумгайыт и Черкассы на протяжении многих лет связывают дружеские, партнерские отношения.

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы Исполнительной власти города Сумгайыта Акиф Гулуев,

“С 2003 года эти отношения приобрели более интенсивный характер. В этот период состоялось несколько взаимных визитов делегаций. В сегодняшней ситуации, принимая во внимание обращение украинской стороны и руководствуясь принципами гуманизма, жители Сумгайыта собрали продукты питания, товары первой необходимости, одежду, медикаменты и прочее в помощь украинскому народу", - подчеркнул он.