Замглавы госкомитета: Между проживающими в Азербайджане народами всегда было взаимопонимание

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан исторически всегда играл роль моста между Европой и Азией.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель главы госкомитета по работе с религиозными структурами Сеййад Салахлы на конференции "Межрелигиозная толерантность и роль медиа" в Азербайджанской дипломатической академии (ADA).

"Различные национальности в рамках торговых и политических связей прибывали в Азербайджан. Азербайджан смог перенять лучшие качества у других национальностей, и передать им свои качества", - заявил С.Салахлы.

По его словам, благодаря этому азербайджанский народ смог развить в себе такие качества, как любовь, дружба, уважение.

"Все это вытекает из Корана и это заложено в менталитете азербайджанцев. Между проживающими в Азербайджане народами всегда было взаимопонимание. Азербайджанский народ никогда не относился агрессивно или негативно к другим сосуществующим с ним народом", - отметил он.

Он добавил, что другие национальности и представители религиозных групп в Азербайджане мирно, свободно и беспрепятственно сохраняют и исполняют свои традиции в республике.

В свою очередь председатель Совета прессы Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашев подчеркнул, что представители различных национальностей и религиозных групп всегда сосуществовали в Азербайджане без проблем. "В центре Баку есть армянская церковь, которая тщательно сохраняется и охраняется государством", - подчеркнул он.

По его словам, в Азербайджане в этом контексте идеальное законодательство.

Он также указал важность роли СМИ в этом вопросе. "За всю историю отечественной журналистики нет ни одного факта разжигания нетерпимости в средствах массовой информации", - отметил председатель.