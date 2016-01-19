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    ​Замглавы департамента МИД: У Израиля сложились крепкие отношения с Азербайджаном

    Мы скептически относимся к тому, что Иран выполнит свои обязательства

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "У Израиля сложились крепкие отношения с Азербайджаном". 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель главы Евразийского департамента МИД Израиля Цви Рав-Нер.

    По его словам, снятие санкций с Ирана никак не повлияет на отношения между Израилем и Азербайджаном.

    "У нас крепкие отношения с Азербайджаном. Мы понимаем позицию вашей страны, которая является соседом такой крупной страны как Иран", - заявил Цви Рав-Нер.

    Замглавы департамента МИД отметил, что Израиль критически отнесся к соглашению по ядерной программе Ирана: "Мы все еще скептически относимся к тому, что Иран выполнит свои обязательства. В это сложно поверить."

    По его мнению, самое главное, чтобы все деньги с размороженных счетов Ирана пошли на восстановление экономики, а не разработку ракет. 

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