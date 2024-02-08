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Замглавы ЦИК Кыргызстана: В ходе наблюдения за выборами в Азербайджане нарушений не выявлено

Замглавы ЦИК Кыргызстана: В ходе наблюдения за выборами в Азербайджане нарушений не выявлено В ходе наблюдения за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане нарушений выявлено не было.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 12:05
Замглавы ЦИК Кыргызстана: В ходе наблюдения за выборами в Азербайджане нарушений не выявлено

В ходе наблюдения за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане нарушений выявлено не было.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя ЦИК Кыргызстана Тынчтык Шайназаров заявил на пресс-конференции по итогам наблюдения за ходом голосования на выборах 7 февраля.

"За время своих наблюдений мы отметили практическое отсутствие каких-либо жалоб в ходе процесса выборов. Любая страна должна уважать выбор Азербайджана. Нет лучшей оценки состоявшимся выборам, чем оценка миссии СНГ", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan MSK-nın rəsmisi: “Azərbaycanda seçkilərin müşahidəsi zamanı heç bir qanun pozuntusu qeydə alınmayıb”

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