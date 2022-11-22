Джейлан: Уверены, мирный договор Баку и Еревана будет основан на принципе территориальной целостности

Мы уверены, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет основано на принципе территориальной целостности.

Мы уверены, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет основано на принципе территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя по внешним связям правящей партии Справедливости и развития Турции (AK Parti) Мехмет Джейлан заявил на специальной конференции Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему "Безопасность и сотрудничество: Роль политических партий", организованной партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) в Баку.

По его словам, сегодня турецко-азербайджанские отношения и солидарность крепче, чем когда-либо: "И в хорошие, и в плохие времена Турция находится рядом с Азербайджаном, а Азербайджан - рядом с Турцией. С подписанием Шушинской декларации, стороны вывели отношения на самый высокий уровень. Сегодня в регионе созданы беспрецедентные условия для обеспечения устойчивого мира и стабильности. Турция питает большие надежды на нормализацию отношений в регионе, иного пути нет".