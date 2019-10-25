Замглавы МИД России: Знаем Азербайджан как надежного партнера

"Уверены, что Азербайджан достойно будет исполнять свою роль председателя Движения неприсоединения".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку.

"Знаем Азербайджан как надежного партнера, который проводит сбалансированную политику",- заявил замминистра.

Он также подчеркнул особую роль Движения неприсоединения при урегулировании конфликтов, отметив при этом необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта:

"Его урегулирование крайне важно для оздоровления ситуации на всем Ближнем Востоке. Монополизация процесса урегулирования ни к чему не приведет".