Замглавы МИД Азербайджана принял участие на заседании ГУАМ в Киеве

В Киеве 27-28 февраля прошло 52-е заседание Совета национальных координаторов ГУАМ.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил МИД Грузии.

На заседании в Секретариате организации Азербайджан объявил о приоритетах во время своего председательства в ГУАМ в 2020 году. На встрече также был согласован план действий на нынешний год.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы политического, межпарламентского и секторального сотрудничества, а также взаимодействие в формате ГУАМ+, особенно с США и Японией.

Азербайджан на мероприятии представлял заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.