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Замглавы МИД Азербайджана и России обсудили подготовку к I Каспийскому экономическому форуму

Замглавы МИД Азербайджана и России обсудили подготовку Каспий

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов провел телефонный разговор со своим российским коллегой, статс-секретарем Григорием Карасиным, сообщает Report со ссылкой на сайт МИД России.

"В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также международной и региональной повестки дня, включая подготовку сторон к предстоящему первому Каспийскому экономическому форуму", - говорится в сообщения ведомства.

Отметим, что первый Каспийский экономический форум пройдет 12 августа 2019 года в национальной туристической зоне Туркменистана "Аваза".

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