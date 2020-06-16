Замглавы МИД: Азербайджан - стратегический партнер и важный друг Украины

Василий Боднар https://report.az/storage/news/7389bdb692d42b1757750240d8e6c720/f8fa4921-c2c8-42ba-b2fc-4b1c2c931618_292.jpg

Азербайджан - стратегический партнер и надежный друг Украины как в двусторонних отношениях, так и в международных организациях.

Как сообщает Report со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время научно-практической конференции "Мы все - азербайджанцы!", проведенной в Киеве по случаю Дня национального спасения азербайджанского народа.

"Для нас Азербайджан - стратегический партнер, важный друг, на которого можно положиться", - отметил заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, у Киева и Баку есть четкий план развития двусторонних отношений в год, успешно происходит сотрудничество в рамках международных и региональных организаций. Азербайджан является "образцовым партнером" для Украины, подытожил Боднар.

Эльмира Ахундова

Со своей стороны, посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова подчеркнула особую важность экономической составляющей сотрудничества и взаимодействия в рамках ГУАМ.

Во время конференции она представила свою книгу - трехтомный роман-исследование "Гейдар Алиев. Личность и эпоха". По ее мнению, секрет Алиева можно передать высказыванием Уинстона Черчилля о том, что единственный способ соответствовать обстоятельствам, которые меняются, - это меняться вместе с ними. Посол, в частности, сделала акцент том, что после возвращения Гейдара Алиева к политическому руководству страной 27 лет назад удалась предпринять много эффективных шагов по обеспечению независимости Азербайджана, в том числе это касается быстрого создания азербайджанской армии, а также распространения идеологии азербайджанства, которая помогла преодолеть межэтнические разногласия.

Э. Ахундова также выразила надежду, что к столетию со дня рождения Гейдара Алиева ее книга сможет увидеть свет и на украинском языке.