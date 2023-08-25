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Замглав МИД Азербайджана и России обсудили процесс нормализации Баку-Ереван

Замглав МИД Азербайджана и России обсудили процесс нормализации Баку-Ереван 25 августа заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках визита в Москву встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.
Внешняя политика
25 августа 2023 г. 17:33
Замглав МИД Азербайджана и России обсудили процесс нормализации Баку-Ереван

25 августа заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках визита в Москву встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, в том числе текущая ситуация в регионе.

Было отмечено, что Азербайджан и Россия имеют взаимовыгодные отношения сотрудничества в рамках двусторонних, в том числе многосторонних платформ.

Во время встречи стороны обсудили вопросы политического диалога между двумя странами в различных областях, включая экономику, торговлю, культуру, гуманитарные науки и т. д. Было отмечено, что уровень сотрудничества по направлениям вызывает удовлетворение. В данном документе подчеркнута необходимость использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения связей.

Э.Мамедов также проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и работе, проводимой для продвижения мирной повестки дня, о военно-политических провокациях армянской стороны, подрывающих эти усилия, противоречащих международному праву и Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Deputy FMS of Azerbaijan, Russia mull Baku-Yerevan normalization process
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya XİN başçılarının müavinləri Bakı-İrəvan normallaşma prosesini müzakirə edib

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