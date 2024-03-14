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Моратинос: Мир является основой Устава ООН

Моратинос: Мир является основой Устава ООН Мир является основой Устава ООН.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 11:52
Моратинос: Мир является основой Устава ООН

Мир является основой Устава ООН.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального секретаря ООН, Верховный представитель Альянса цивилизаций Мигель Анхель Моратинос сказал во время выступления на XI Глобальном Бакинском форуме.

"Дискриминация, враждебность, расизм не имеют конца. Конфронтация, столкновение и раскол продолжаются. Мультикультурализм находится в раздробленном состоянии. Ради совместных интересов Востока и Запада эти проблемы должны быть преодолены. Когда дело доходит до фундаментальных прав человека, люди должны делать совместные шаги", - заявил Моратинос.

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Версия на английском языке Moratinos: Peace is backbone of UN Charter
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