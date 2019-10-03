Замгенсека Тюркского совета: Вступление Узбекистана в организацию стало нашим достижением

© Report / Elchin Murad https://report.az/storage/news/153205520f69b7a0c7c65f5981775c14/3be20bf1-0b25-4273-a388-1761dbc3b209_292.jpg

В течение 10 лет Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) осуществляет работу по 14 направлениям сотрудничества.

Об этом Report сообщил заместитель генерального секретаря Тюркского совета Гисмет Гозалов.

"За 10 лет мы провели около 60 встреч на уровне министров, свыше 150 встреч рабочих групп по экономике, культуре, спорту и другим сферам. Также за этот период мы подписали около 30 документов по различным областям",- сказал он

По его словам, достижением Совета также стало вступление Узбекистана в организацию, а также открытие представительства в Венгрии, которая является наблюдателем в Тюркском совете.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

3 октября 2009 года на саммите в Нахчыване (Азербайджан) было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.