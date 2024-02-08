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Замгенсека ПС ОИС: Активность избирателей была на высоком уровне

Замгенсека ПС ОИС: Активность избирателей была на высоком уровне На наблюдаемых нами избирательных участках активность избирателей была на высоком уровне. Эти выборы стали для Азербайджана настоящим праздником.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 10:28
Замгенсека ПС ОИС: Активность избирателей была на высоком уровне

На наблюдаемых нами избирательных участках активность избирателей была на высоком уровне. Эти выборы стали для Азербайджана настоящим праздником.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального секретаря Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС) Али Асгар Мохаммади Сиджани.

"Выборы проводились и на освобожденных от оккупации территориях. Насколько я знаю, там было создано 26 участков. Однако у нас не было возможности посетить их. Cчитаю, что голосование прошло с высокой прозрачностью", - сказал он.

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Версия на английском языке OIC official: Voter turnout was at a high level
Версия на азербайджанском языке İƏT rəsmisi: "Seçicilərin aktivliyi yüksək səviyyədə idi"

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