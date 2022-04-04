Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше

Мы уверены, что сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше, что также будет способствовать тому, что весь мир узнает о Шуше.

Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше. Избрание этого города культурной столицей тюркского мира будет способствовать тому, что весь мир узнает о нем.

Об этом Report заявил заместитель генерального секретаря Организация Тюркских Государств (ОТГ) Гисмят Гёзялов.

"Организация Тюркских Государств и родственных ей учреждений, куда входит ТЮРКСОЙ, Фонд тюркского культурного наследия и другие собираются организовать культурные мероприятия в Шуше в 2023 году, и уже готовится план действий. В то же время в рамках ОТГ в 2023 году Азербайджан проведет часть запланированных мероприятий в Шуше. Мы планируем провести там концертные программы и другие культурные мероприятия, организовать встречи, посвященные изучению истории Шуши и сохранению памятников культурного наследия, а также бизнес-форум",- заявил Г. Гёзялов.

"Я думаю, что после 30 лет оккупации Шуша вновь зазвучит для мира как колыбель тюркской культуры",- добавил он.

Город Шуша избран столицей тюркского мира на 2023 год. Решение об этом было принято на внеочередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, прошедшем 31 марта в турецком городе Бурса.