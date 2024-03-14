Замгенсека ООН выступил из Баку с призывом к мировому сообществу

Заместитель генсека ООН по вопросам политики Гай Райдер призвал мировое сообщество поддержать Глобальный договор ООН.
Как сообщает Report, с соответствующим призывом Райдер выступил на XI Глобальном Бакинском форуме.
"Мы должны решить глобальные вопросы в кратчайшие сроки. Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] неоднократно заявлял, что мы наносим ущерб экономике и многим другим сферам. Пока мы будем пребывать в раздробленном мире, эти процессы будут продолжаться", - сказал он.
Райдер отметил, что мировое сообщество должно поддержать Глобальный договор ООН для устранения существующих проблем.
Он также подчеркнул важность предстоящей в этом году в Азербайджане конференции COP29. "Это необычное мероприятие имеющее особое значение. Мы поддерживаем усилия Азербайджана в этом направлении".