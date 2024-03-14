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Замгенсека ООН выступил из Баку с призывом к мировому сообществу

Замгенсека ООН выступил из Баку с призывом к мировому сообществу Заместитель генсека ООН по вопросам политики Гай Райдер призвал мировое сообщество поддержать Глобальный договор ООН.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 11:42
Замгенсека ООН выступил из Баку с призывом к мировому сообществу

Заместитель генсека ООН по вопросам политики Гай Райдер призвал мировое сообщество поддержать Глобальный договор ООН.

Как сообщает Report, с соответствующим призывом Райдер выступил на XI Глобальном Бакинском форуме.

"Мы должны решить глобальные вопросы в кратчайшие сроки. Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] неоднократно заявлял, что мы наносим ущерб экономике и многим другим сферам. Пока мы будем пребывать в раздробленном мире, эти процессы будут продолжаться", - сказал он.

Райдер отметил, что мировое сообщество должно поддержать Глобальный договор ООН для устранения существующих проблем.

Он также подчеркнул важность предстоящей в этом году в Азербайджане конференции COP29. "Это необычное мероприятие имеющее особое значение. Мы поддерживаем усилия Азербайджана в этом направлении".

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Версия на английском языке UN Under-Secretary-General calls for peace
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin müavini Bakıdan dünya ictimaiyyətinə çağırış edib

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