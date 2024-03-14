Замгенсека ООН выступил из Баку с призывом к мировому сообществу

Заместитель генсека ООН по вопросам политики Гай Райдер призвал мировое сообщество поддержать Глобальный договор ООН.

Заместитель генсека ООН по вопросам политики Гай Райдер призвал мировое сообщество поддержать Глобальный договор ООН.

Как сообщает Report, с соответствующим призывом Райдер выступил на XI Глобальном Бакинском форуме.

"Мы должны решить глобальные вопросы в кратчайшие сроки. Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] неоднократно заявлял, что мы наносим ущерб экономике и многим другим сферам. Пока мы будем пребывать в раздробленном мире, эти процессы будут продолжаться", - сказал он.

Райдер отметил, что мировое сообщество должно поддержать Глобальный договор ООН для устранения существующих проблем.

Он также подчеркнул важность предстоящей в этом году в Азербайджане конференции COP29. "Это необычное мероприятие имеющее особое значение. Мы поддерживаем усилия Азербайджана в этом направлении".