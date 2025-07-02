Замгенсека ООН: Основная проблема в продвижении прав женщин - финансирование

Замгенсека ООН: Основная проблема в продвижении прав женщин - финансирование

Основная проблема в реализации планов, связанных с женщинами, заключается в финансах.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану (UNESCAP) Армида Салсия Алишахбана в видеообращении в ходе Женского форуму Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Лачыне.

По ее словам, глобальный механизм финансирования должен быть доступным для женщин: "В последние годы ООН, через организацию "ООН-женщины", выделила $90 млн на поддержку женщин, чтобы расширить их доступ к рынкам. Надеюсь, в рамках форума удастся выявить новые источники финансирования. Мы должны создать возможности для лидерства женщин. В этом году пройдет наша вторая сессия, и Азербайджан является одним из главных организаторов".