Замгенсека ОЭС: Необходимо предпринять важные шаги для повышения цифровых навыков женщин

Необходимо предпринять важные шаги для повышения цифровых навыков женщин.
Как сообщает корреспондент Report, об этом сказал заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Силапберди Нурбердиев на первом Женском форуме организации в Лачыне.
По его словам, ОЭС предпринимает важные шаги в области гендерного равенства: "Организация стремится оказывать поддержку женщинам. Потому что они играют важную роль в принятии ключевых решений. Поэтому женщины должны быть активны в экономической сфере".
Он отметил, что форум станет еще одним подтверждением важной роли женщин в построении сильного экономического общества: "Мы должны создать возможности для женщин в решении климатических проблем и предоставить им шансы в зеленой экономике. Также мы должны развивать сферу науки и технологий".
Представитель ОЭС отметил, что женщинам необходимо оказывать поддержку не только в традиционных, но и в актуальных сферах деятельности: "Мы должны укреплять позиции женщин в сфере технологий, а также в культурной и спортивной сферах. Необходимо обеспечить правильное финансирование и перейти к реальным действиям. Цифровые навыки должны быть более широко распространены среди женщин".