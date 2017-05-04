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    Замгенсека НАТО: Азербайджан является для нас очень ценным партнером

    Таджан Ильдем высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии НАТО в Афганистане Решительная поддержка

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан является очень ценным партнером для НАТО.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель генерального секретаря НАТО по общественным вопросам Таджан Ильдем.

    Он отметил, что очень рад быть в Баку. По его словам, это его первый визит в Баку в данной должности. 

    Таджан Ильдем примет участие на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу, официальное открытие которого состоится в Баку завтра. 

    Он также высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка". 

    Замгенсека НАТО подчеркнул, что Азербайджан не только внес свой вклад в миссию в качестве миротворца, но и в качестве финансовой помощи в Трастовый фонд помощи Афганистану. 

    "Этот вклад Азербайджана очень важен для решения евроатлантических вызовов. Мы высоко ценим сотрудничество с Азербайджаном", - заявил Таджан Ильдем. 

    Замгенсека НАТО напомнил, что на данный момент НАТО и Азербайджан реализуют пятый этап программы İPAP и осуществляют сотрудничества в сфере обороны и безопасности научных исследований и общественной дипломатии. В этой связи он высоко оценил состоявшуюся на этой неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встречу между представителями НАТО и Азербайджана по обсуждению программы PARP. 

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