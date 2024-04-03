Замгенпрокурора Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан

Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Казахстана Жандосом Умиралиевым прибыла в Азербайджан с рабочим визитом по приглашению генерального прокурора Камрана Алиева.

Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Казахстана Жандосом Умиралиевым прибыла в Азербайджан с рабочим визитом по приглашению генерального прокурора Камрана Алиева.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, делегация примет участие в пятисторонней встрече представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств, которая состоится в Баку.

В ходе двусторонней встречи Камран Алиев отметил высокий уровень сотрудничества между прокуратурами и правоохранительными органами двух стран.

Генеральный прокурор также особо подчеркнул, что проведение в Азербайджане COP29 - одного из самых престижных международных мероприятий, в очередной раз свидетельствует о большом доверии и уважении стран мира к Азербайджану.



