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Замгенпрокурора Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан

Замгенпрокурора Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Казахстана Жандосом Умиралиевым прибыла в Азербайджан с рабочим визитом по приглашению генерального прокурора Камрана Алиева.
Внешняя политика
3 апреля 2024 г. 15:13
Замгенпрокурора Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан

Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Казахстана Жандосом Умиралиевым прибыла в Азербайджан с рабочим визитом по приглашению генерального прокурора Камрана Алиева.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, делегация примет участие в пятисторонней встрече представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств, которая состоится в Баку.

В ходе двусторонней встречи Камран Алиев отметил высокий уровень сотрудничества между прокуратурами и правоохранительными органами двух стран.

Генеральный прокурор также особо подчеркнул, что проведение в Азербайджане COP29 - одного из самых престижных международных мероприятий, в очередной раз свидетельствует о большом доверии и уважении стран мира к Азербайджану.


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Версия на английском языке ФотоKazakh deputy prosecutor general arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanın Baş prokurorunun müavini Azərbaycana səfərə gəlib

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