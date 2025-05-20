Замгенпрокурор: Вьетнам поддержит глобальные антикоррупционные инициативы

Замгенпрокурор: Вьетнам поддержит глобальные антикоррупционные инициативы

Вьетнам намерен оказывать взаимную поддержку в борьбе с коррупционными преступлениями в рамках многосторонних механизмов сотрудничества, включая Глобальную сеть по борьбе с коррупцией - GlobE Network.

Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель Генерального прокурора Вьетнама Нгуен Куанг Зунгом в рамках 6-й сессии пленарного заседания GlobE Network в Баку.

Он высоко оценил организацию сессии в Азербайджане. "Для нас большая честь участвовать в этом году во встрече в прекрасном городе Баку. Мы впечатлены высоким уровнем организации, обеспеченным азербайджанскими коллегами, и твердо верим в успешное проведение заседания", - отметил он.

По словам Нгуен Куанг Зунга, Вьетнам гордится многолетними дружественными отношениями с Азербайджаном. "Многие вьетнамские студенты в прошлом обучались в Азербайджане, а сегодня занимают руководящие должности в государственных учреждениях. Кроме того, Азербайджан оказал значительную поддержку Вьетнаму в становлении и развитии нефтегазовой отрасли, что положительно сказалось на экономическом росте нашей страны", - отметил он.

Он также выразил благодарность азербайджанскому народу за поддержку Вьетнама в его борьбе за национальную независимость и за содействие в процессе национального развития.

Замгенпрокурора напомнил, что в марте 2023 года Верховная народная прокуратура Вьетнама и Генеральная прокуратура Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой для расширения сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, защиты общественных интересов и повышения квалификации прокуроров.