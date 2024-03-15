Замгендиректора: COP29 предстоит решить сложные задачи

Участникам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, предстоит решение очень сложных задач.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора и управляющий директор Организации промышленного развития ООН Фату Хайдара на четвертой панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

"Нужно принимать меры против изменения климата, и каждая страна должна нарастить усилия в этом направлении", - сказала Хайдара.

Она также указала на необходимость сотрудничества государственного и частного секторов.