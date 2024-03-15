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Замгендиректора: COP29 предстоит решить сложные задачи

Замгендиректора: COP29 предстоит решить сложные задачи
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 11:18
Замгендиректора: COP29 предстоит решить сложные задачи

Участникам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, предстоит решение очень сложных задач.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора и управляющий директор Организации промышленного развития ООН Фату Хайдара на четвертой панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума.

"Нужно принимать меры против изменения климата, и каждая страна должна нарастить усилия в этом направлении", - сказала Хайдара.

Она также указала на необходимость сотрудничества государственного и частного секторов.

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Версия на английском языке Deputy to Director-General: COP29 confronted with series of complex challenges
Версия на азербайджанском языке Baş direktorun müavini: COP29 qarşısında çox çətin məsələlər durur

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