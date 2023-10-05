Заместители глав МИД стран ОТГ провели политические консультации в Стамбуле

В Стамбуле прошла встреча заместителей министров иностранных дел стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, информацию об этом распространил МИД Турции.
В заседании также приняли участие заместители министров стран-наблюдателей - Северного Кипра, Венгрии и Туркменистана.
Участники встречи обсудили подготовку к предстоящему 10-му саммиту лидеров ОТГ, который пройдет в Казахстане, а также сотрудничество и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Азербайджан на встрече представил замглавы МИД Самир Шарифов.