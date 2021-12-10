Заместители глав МИД России и Армении обсудили региональную повестку дня

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с армянским коллегой Ваге Геворкяном.

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с армянским коллегой Ваге Геворкяном.

Как передает Report, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны обсудили актуальные двусторонние вопросы, а также международная и региональная повестка дня.

В Москве cегодня состоится первое заседание платформы регионального сотрудничества по Южному Кавказу. Во встрече примут участие заместители глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении.

С инициативой по созданию платформы регионального сотрудничества в формате "3+3” (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Россия и Иран) выступили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Грузия отказалась от участия на встрече.