Заместители глав МИД России и Армении обсудили региональную повестку дня

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с армянским коллегой Ваге Геворкяном.
Как передает Report, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Стороны обсудили актуальные двусторонние вопросы, а также международная и региональная повестка дня.
В Москве cегодня состоится первое заседание платформы регионального сотрудничества по Южному Кавказу. Во встрече примут участие заместители глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении.
С инициативой по созданию платформы регионального сотрудничества в формате "3+3” (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Россия и Иран) выступили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.
Грузия отказалась от участия на встрече.