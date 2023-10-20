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Заместители глав МИД Азербайджана и РФ обсудили наращивание сотрудничества

Заместители глав МИД Азербайджана и РФ обсудили наращивание сотрудничества Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и его азербайджанский коллега Самир Шарифов провели консультации в Баку, обсудив возможности наращивания сотрудничества между странами.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 19:42
Заместители глав МИД Азербайджана и РФ обсудили наращивание сотрудничества

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и его азербайджанский коллега Самир Шарифов провели консультации в Баку, обсудив возможности наращивания сотрудничества между странами.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД РФ.

"Рассмотрены возможности дальнейшего углубления политдиалога, наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества в соответствии с положениями Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года" - говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что высокопоставленные дипломаты также обсудили перспективы отношений Москвы и Баку с акцентом на актуальные вопросы текущей двусторонней повестки дня.

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