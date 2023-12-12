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Заместители глав МИД Азербайджана и Бахрейна обсудили перспективы сотрудничества

Заместители глав МИД Азербайджана и Бахрейна обсудили перспективы сотрудничества Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в рамках визита в Бахрейн встретился с заместителем главы МИД этой страны шейхом Абдуллой бин Ахмедом аль-Халифой.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 16:25
Заместители глав МИД Азербайджана и Бахрейна обсудили перспективы сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в рамках визита в Бахрейн встретился с заместителем главы МИД этой страны шейхом Абдуллой бин Ахмедом аль-Халифой.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили перспективы развития азербайджано-бахрейнских отношений. На встрече было подчеркнуто, что политические отношения между двумя дружественными странами находятся на высоком уровне. Стороны также выразили заинтересованность в развитии сотрудничества и в других сферах.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani deputy FM visits Bahrain
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısının müavini Bəhreynə səfər edib

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