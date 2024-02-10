Заместитель руководителя Администрации президента РФ направил письмо Ильхаму Алиеву

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах президента Азербайджанской Республики.

Широкая поддержка азербайджанского народа свидетельствует о правильности и успешности проводимого Вами курса, нацеленного на процветание и развитие республики.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов, а всему азербайджанскому народу – мира, согласия и благополучия".