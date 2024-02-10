Заместитель руководителя Администрации президента РФ направил письмо Ильхаму Алиеву

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах президента Азербайджанской Республики.
Широкая поддержка азербайджанского народа свидетельствует о правильности и успешности проводимого Вами курса, нацеленного на процветание и развитие республики.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов, а всему азербайджанскому народу – мира, согласия и благополучия".