Заместитель премьера: Отношения между Беларусью и Азербайджаном продолжают динамично развиваться

Отношения между Беларусью и Азербайджаном продолжают динамично развиваться, охватывая все новые сферы взаимовыгодного сотрудничества.

Отношения между Беларусью и Азербайджаном продолжают динамично развиваться, охватывая все новые сферы взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

По словам Петришенко, недавно состоялось совместное заседание межправительственной комиссии с участием его азербайджанского коллеги Али Ахмедова. В ходе встречи были детально проработаны все поручения, которые давались главами государств во время государственного визита президента Беларуси в Азербайджан.

"Это вопросы, связанные и с расширением номенклатуры объемов собираемой техники и созданием соответствующего центра сервисного обслуживания, создание предприятий по производству удобрений, по наращиванию поставок лекарственных средств", - подчеркнул вице-премьер.

"Наша задача - качественно реализовать все те установки, которые дали лидеры наших стран для того, чтобы мы могли им в ноябре доложить, а наши друзья в Азербайджане и ваши друзья в Беларуси почувствовали очень серьезное продвижение и результат нашего взаимодействия", - подытожил Игорь Петришенко.