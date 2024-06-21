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Заместитель премьера: Отношения между Беларусью и Азербайджаном продолжают динамично развиваться

Заместитель премьера: Отношения между Беларусью и Азербайджаном продолжают динамично развиваться Отношения между Беларусью и Азербайджаном продолжают динамично развиваться, охватывая все новые сферы взаимовыгодного сотрудничества.
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 14:58
Заместитель премьера: Отношения между Беларусью и Азербайджаном продолжают динамично развиваться

Отношения между Беларусью и Азербайджаном продолжают динамично развиваться, охватывая все новые сферы взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

По словам Петришенко, недавно состоялось совместное заседание межправительственной комиссии с участием его азербайджанского коллеги Али Ахмедова. В ходе встречи были детально проработаны все поручения, которые давались главами государств во время государственного визита президента Беларуси в Азербайджан.

"Это вопросы, связанные и с расширением номенклатуры объемов собираемой техники и созданием соответствующего центра сервисного обслуживания, создание предприятий по производству удобрений, по наращиванию поставок лекарственных средств", - подчеркнул вице-премьер.

"Наша задача - качественно реализовать все те установки, которые дали лидеры наших стран для того, чтобы мы могли им в ноябре доложить, а наши друзья в Азербайджане и ваши друзья в Беларуси почувствовали очень серьезное продвижение и результат нашего взаимодействия", - подытожил Игорь Петришенко.

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Версия на английском языке Belarus-Azerbaijan relations reach new heights, deputy PM affirms
Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: Belarusla Azərbaycan arasında əlaqələr dinamik inkişaf etməkdə davam edir

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