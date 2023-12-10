Заместитель премьер-министра Италии приветствовал соглашение между Азербайджаном и Арменией

Армения и Азербайджан решили открыть новую страницу в двусторонних отношениях. Италия будет рядом с ними на любом этапе отношений этих двух дружественных ей стран.

Армения и Азербайджан решили открыть новую страницу в двусторонних отношениях. Италия будет рядом с ними на любом этапе отношений этих двух дружественных ей стран.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджанской Республики в Италии, заместитель премьер-министра Италии и министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни приветствовал достигнутое между двумя странами Южного Кавказа соглашение.

"Благодаря соглашению, которое Италия искренне приветствует, две страны, противостоявшие друг другу на протяжении долгих лет, решительно идут по пути, который, как мы надеемся, приведет их в ближайшее время к устойчивому миру.

Новый этап, который еще больше приблизит их к Европе, позволит всем нам, европейцам, расширить сферы для мирного сотрудничества”, - отметил Антонио Таяни.

Таяни также подчеркнул, что подписанное соглашение позволяет обмениваться заключенными, что является решающей мерой для укрепления доверия между двумя странами.

"Европейский Союз по-прежнему будет рядом с Арменией и Азербайджаном, в то время как они продолжают свои усилия по нормализации отношений с помощью предстоящего мирного соглашения. Я хочу поздравить своих коллег-министров Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова за их продолжительные усилия.

Мы встречались в Организации Объединенных Наций, и они чувствовали, что итальянское правительство всегда было искренне заинтересовано в поддержке развития их отношений: нам хотелось бы, чтобы мир и процветание приносили плоды их народам и всем европейцам”, - заключил Таяни.