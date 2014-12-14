Вице-премьер Польши: Азербайджан играет все более важную роль на европейском энергетическом рынке - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с заместителем премьер-министра, министром экономики Польши Янушом Пехочиньским.

- Как вы оцениваете нынешний уровень двусторонних отношений между Польшей и Азербайджаном?

- Наши двусторонние отношения на различных уровнях очень успешны.

Особое внимание уделяется, конечно, экономическому сотрудничеству. Мы хотим увеличить торговлю и инвестиции между двумя нашими странами. Напомню, что в 2013 году товарооборот Польши с Азербайджаном составил 153,3 млн. долларов США, что на 20,6% выше, чем в 2012 году. Экспорт в этот период увеличился на 8,6%, достигнув значения в 133,4 млн. долларов США, а импорт из Азербайджана вырос более чем в 4,5 раза, достигнув значения в 19,9 миллионов долларов США. В этом году мы поддерживаем позитивную тенденцию увеличения экспорта польских товаров на азербайджанский рынок. Рост этого показателя составил около 17% в период с января по сентябрь.

В Азербайджан в основном экспортируется электронная продукция, химическая, металлургическая продукция, дерево и керамика. Положительные тенденции в экономике Польши и Азербайджана также обеспечивают основу для инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Положительным фактором для реализации данных задач являются Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций или об избежании двойного налогообложения. Важной платформой для диалога о перспективах развития экономического сотрудничества между нашими двумя странами и мерами по активизации сотрудничества является двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, шестое заседание которой состоится во время моего визита в Баку.

- В разработке каких областей сотрудничества с Азербайджаном заинтересована Польша?

- Как я уже упоминал, отношения между нашими двумя странами хорошо развиваются во многих областях. Одними из таких областей являются наука и образование, польские школы и университеты представляют широкие возможности для обучения азербайджанской молодежи.

Тем не менее, мы считаем, что есть еще значительный потенциал для развития этого сотрудничества. Мы имеем богатый опыт в области более широких процессов модернизации страны и мы готовы поделиться им со своими партнерами. Мы создали соответствующие двусторонние механизмы, и мы всегда готовы ответить на запросы наших партнеров.

Мы также видим необходимость укрепления и углубления двустороннего сотрудничества в области консультаций, а также двусторонних встреч межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Действительно, они успешно используются для развития торговли и взаимных инвестиций.

Мы уже определили перспективные направления взаимовыгодного экономического сотрудничества. Азербайджанские власти проводят работу по разработке стратегий, направленных на развитие отраслей за пределами энергетического сектора, в том числе путем создания благоприятных условий для инвесторов в индустриальных парках. Именно эти возможности будут представлены группе польских бизнесменов, сопровождающих меня в Азербайджане, в ходе ознакомления с индустриальным парком в Сумгаите.

Перспективы для дальнейшего сотрудничества мы видим, прежде всего, в сельскохозяйственной, пищевой промышленности, в том числе в вопросах поставки агропродовольственной продукции, логистики и хранения. Поставки продуктов являются важным активом польского экспорта, и в этой области Польша и Азербайджан не являются конкурентами, а дополняют друг друга.

Еще одной сферой для сотрудничества может стать сфера транспорта, строительства дорог и железнодорожных путей, в том числе, как поставок подвижного состава, так и технических решений. Польские компании также могут предложить сотрудничество в сфере альтернативных источников энергии, в том числе энергии ветра, строительства очистных сооружений, утилизации опасных отходов, очистки воды, очистки земли. Кроме того, компании также заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанским рынком в таких отраслях, как бытовая техника, косметическая фармацевтическая продукция и одежда. Возможно также сотрудничество в сфере туризма и IT-услуг.

Польские энергетические компании имеют большой опыт работы в секторе нефтепереработки, которые готовы поделиться со своими партнерами в Азербайджане. Существуют уже традиции нашего сотрудничества. Например, польский инженер Потоцкий был одним из первых специалистов по добыче сырой нефти со дна Каспийского моря.

Мы также заинтересованы в более широком участии азербайджанских инвестиционных компаний в Польше и их широкого доступа на рынок Евросоюза.

Безусловно, есть много других областей для потенциального сотрудничества. Фактором, который положительно отразится на его развитии, будет присоединение Азербайджана к ВТО. Мы уже поделились опытом вступления Польши в организацию, и готовы и впредь поддерживать усилия Азербайджана в этом направлении.

Основанием для развития экономического сотрудничества между нашими странами также являются устойчивые макроэкономические фундаментальные экономики Польши и Азербайджана, а также прогнозы для дальнейшего экономического развития наших стран в ближайшие годы. Стоит также отметить, что организация Первых Европейских игр в Баку также, несомненно, создаст дополнительные возможности для экономического сотрудничества польских и азербайджанских компаний.

- Принимая во внимание существующие разногласия между Западом и Россией, рассматривает ли Польша Азербайджан в качестве альтернативного рынка для польских товаров?

- Украинско-российский кризис продолжает негативно влиять на экономику Польши. На торговом сотрудничестве с этими странами сказываются, прежде всего, кризисные тенденции в экономике России и Украины, что проявляется в значительной девальвации рубля и гривны.

Эти факторы приводят к дальнейшему укреплению интереса польских фирм к другим зарубежным рынкам, в том числе азербайджанскому рынку. Для поддержки польских компаний и выхода их на новые экспортные рынки министерство экономики приняло программу развития "Активация экспорта на целевых рынках." Она также будет осуществляться в Азербайджане, где мы планируем расширять возможности для сотрудничества в строительной отрасли. В рамках этой программы в следующем году в Баку будет организована конференция в целях содействия развития этой сферы, а также будут реализованы два визита в Польшу для потенциальных партнеров и журналистов из Азербайджана. Эти миссии будут включать в себя посещение польских компаний, особой экономической зоны, прямые деловые встречи, посещение ярмарок и выставок, тематически связанных с промышленностью. Мы также планируем организовать рекламную кампанию в Азербайджане "Сделано в Польше" в торговых журналах.

- Заинтересована ли Польша в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетической сфере? Как вы оцениваете такие проекты, как TANAP и TAP?

- Азербайджан играет все более важную роль на европейском энергетическом рынке. Богатые месторождения энергоресурсов, в том числе природного газа, превращают его в важного и перспективного поставщика этого сырья в Европейский союз. Хотя Nabucco-West создал бы более широкие возможности для поставок газа в Центральную и Восточную Европу, чем выбранный консорциумом Шах-Дениз газопровод TAP, Польша поддерживает интерес к возможности покупки газа из Каспийского региона. Потенциал импорта региона очень велик, и рынок газа в Центральной и Восточной Европе по-прежнему нуждается в диверсификации.

Наше сотрудничество с Азербайджаном имеет большое значение, особенно в контексте формирующегося общего энергетического рынка ЕС.

- Какие вопросы будут обсуждаться в ходе Вашего визита в Баку? Ожидается ли подписание документов в ходе визита?

- В рамках моего визита в Баку я приму участие в шестом заседании польско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также в бизнес-форуме, в котором примут участие более 40 польских предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве с Азербайджаном. Повестка дня заседания комиссии охватывает широкий спектр вопросов в рамках сотрудничества в аграрном секторе, транспорте, энергетике, сотрудничестве в области туризма, банковском и финансовом секторе, культуре и науке.

Мы надеемся, что во время визита состоится подписание соглашения между коммерческими организациями о сотрудничестве в области транспорта. В настоящее время на рассмотрении переговоры с заинтересованными компаниями.

- Учитывая польскую активную роль в рамках Европейского союза, какую роль может сыграть Польша в усилиях по урегулированию нагорно-карабахского конфликта?

- Азербайджан, как страна, расположенная на перекрестке транспортных путей и областей, представляющих интерес для соседних стран в регионе, является важным элементом стабильности и безопасности на Южном Кавказе. По этой причине, территориальная целостность Азербайджана считается стратегически важным вопросом. Стабильность границ в непосредственной близости от Польши основывается на историческом компромиссе и трудном процессе примирения между всеми соседними странами. Таким образом, мы выступаем в пользу мирного урегулирования всех споров между соседними странами на основе компромисса.