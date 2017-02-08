Заместитель премьер-министра Молдовы посетит Азербайджан

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Баку в ближайшее время состоится четвертое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Молдова.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Молдовы в Азербайджане Георге Леукэ.

По его словам, в связи с этим в Баку прибудет заместитель премьер-министра, министр экономики этой страны Октавиан Калмык. Посол сообщил, что в состав делегации войдут другие официальные лица и представители бизнес кругов.

Отметим, что с азербайджанской стороны сопредседателем межправкомиссии является заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.