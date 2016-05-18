Заместитель премьер-министра Беларуси посетит Азербайджан

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, целью визита вице-премьера является участие на 10-й ежегодной Азербайджанской международной выставке "Сельское хозяйство" (Caspian Agro 2016), которая пройдет 19-21 мая в Баку.

В сообщении посольства также отмечается, что на выставке примут участие крупнейшие производители сельскохозяйственной и универсальной техники Беларуси, которые представят модели собственной продукции для нужд азербайджанского агросектора.