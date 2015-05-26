Заместитель премьер-министра Азербайджана встретился с послом Франции

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ 26 мая заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов встретился с послом Франции в Азербайджане Паскалем Монье. Как сообщили Report в пресс-службе кабинета министров, посол напомнил о дружеских отношениях между двумя странами. Он подчеркнул, что сотрудничество между Францией и Азербайджаном успешно развивается во всех сферах.

Заместитель премьер-министра отметил, что взаимоотношения между Францией и Азербайджаном активно расширяются во многих сферах и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении. Али Ахмедов также подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Францией развивается и в социальной сфере. Он указал на деятельность многочисленных французских компаний в стране и их вклад в данную отрасль.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе по поводу поддержки здравоохранительных учреждений Азербайджана французскими компаниями.