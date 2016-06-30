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    Заместитель премьер-министра Азербайджана приехал в посольство Турции и выразил соболезнования

    Абид Шарифов сделал запись в книге соболезнований, открытой в посольстве

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов приехал в посольство Турции и выразил соболезнования послу Исмаилу Алперу Джошкуну. 

    Как сообщает сотрудник Report, Абид Шарифов сделал запись в книге соболезнований, открытой в посольстве  в связи с многочисленными жертвами в результате теракта, совершенного 28 июня в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

    Помимо этого, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халяф Халяфов также побывал в посольстве, чтобы разделить горе с турецким народом и правительством и выразить солидарность в борьбе с терроризмом. 

    Отметим, что жители столицы в знак соболезнования продолжают нести цветы к посольству Турции в Азербайджане. У фасада посольства сложены букеты цветов, которые приносят обычные жители Баку в память о жертвах произошедшего в Стамбуле теракта.

    Напомним, что 28 июня в аэропорту Ататюрка в Стамбуле 3 смертника совершили теракты. В результате трех взрывов погибли 42 человека, 238 получили ранения. В связи с терактом в Турции объявлен однодневный траур. В официальных представительствах Турции в стране и за ее пределами приспущены государственные флаги. Отметим, что в связи с происшествием мировые лидеры выразили соболезнования Турции.

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