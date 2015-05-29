Зампремьер-министра: Азербайджан и Турция получили признание во всем мире благодаря совместным проектам во главе с TANAP

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Турции организовало в Анкаре официальный прием по случаю Дня Республики - 28 Мая. Об этом Report сообщили в посольстве.

На мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Турецкой Республики Ялчын Акдоган, бывшие председатели Великого национального собрания Турции - Исмет Сезгин и Хикмет Четин, Главнокомандующий силами жандармерии Турции, генерал армии Абдулла Атай, 27 генералов, депутат Синан Оган, представители различных политических партий, высокопоставленные лица министерства иностранных дел Турции, руководители и представители НПО, дипломатических представительств, аккредитованных в Анкаре, представители общественности, диаспор и СМИ.

Мероприятие началось с исполнения гимнов Азербайджана и Турции.

Посол Фаиг Багиров в своем выступлении, уделив внимание культуре и традиции государственности азербайджанского народа, создавшего первую демократическую и светскую республику на мусульманском востоке, подчеркнул, что во имя завоевания независимости на протяжении всей истории азербайджанский народ принес большие жертвы.

Посол также отметил, что Азербайджан прошел стремительный путь развития во всех сферах, и получение права проведения первых Европейских игр в Баку является показателем престижа страны на международной арене, завоеванного благодаря стратегии, основанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно проводимой президентом Ильхамом Алиевым.

Заместитель премьер-министра Турецкой Республики Ялчын Акдоган отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией успешно развивается, и благодаря реализуемым странами совместным глобальным проектам во главе с TANAP обе страны получили признание во всем мире.