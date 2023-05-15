Заместитель председателя Совета Федерации: Гейдар Алиев - духовный, моральный, культурно-нравственный стержень на который всем стоит ровняться

Выставка в честь 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева как и многие другие мероприятия, организуется не только для того, чтобы возвеличить и сохранить его имя в веках, но и потому что это духовный, моральный, культурно-нравственный стер

Выставка в честь 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева как и многие другие мероприятия, организуется не только для того, чтобы возвеличить и сохранить его имя в веках, но и потому что это духовный, моральный, культурно-нравственный стержень на который всем стоит ровняться.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политик, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов на открытии выставки, посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Политик отметил, что имя Гейдара Алиева будет жить в веках: "Имя Гейдара Алиева будет жить прежде всего в сердцах, мыслях, поступках азербайджанского народа".