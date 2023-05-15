О нас

Заместитель председателя Совета Федерации: Гейдар Алиев - духовный, моральный, культурно-нравственный стержень на который всем стоит ровняться 

Заместитель председателя Совета Федерации: Гейдар Алиев - духовный, моральный, культурно-нравственный стержень на который всем стоит ровняться  Выставка в честь 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева как и многие другие мероприятия, организуется не только для того, чтобы возвеличить и сохранить его имя в веках, но и потому что это духовный, моральный, культурно-нравственный стер
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 19:54
Заместитель председателя Совета Федерации: Гейдар Алиев - духовный, моральный, культурно-нравственный стержень на который всем стоит ровняться 

Выставка в честь 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева как и многие другие мероприятия, организуется не только для того, чтобы возвеличить и сохранить его имя в веках, но и потому что это духовный, моральный, культурно-нравственный стержень на который всем стоит ровняться.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политик, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов на открытии выставки, посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Политик отметил, что имя Гейдара Алиева будет жить в веках: "Имя Гейдара Алиева будет жить прежде всего в сердцах, мыслях, поступках азербайджанского народа".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Federasiya Şurası sədrinin müavini: "Heydər Əliyev hər kəsin arxasınca getməli olduğu mənəvi, mədəni və əxlaqi əsasdır"

Экслюзивные новости

Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi