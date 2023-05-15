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Зампредседателя Палаты представителей Беларуси посетит Азербайджан

Зампредседателя Палаты представителей Беларуси посетит Азербайджан Заместитель председателя Палаты представителей Беларуси Валерий Мицкевич завтра прибудет в Баку.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 15:27
Зампредседателя Палаты представителей Беларуси посетит Азербайджан

Заместитель председателя Палаты представителей Беларуси Валерий Мицкевич завтра прибудет в Баку.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Валерий Мицкевич примет участие в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Планируется, что зампредседателя Палаты представителей Беларуси выступит с приветственным словом на специальном заседании парламента Азербайджана, а также встретится с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

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Версия на азербайджанском языке Belarusun Nümayəndələr Palatasının sədr müavini Azərbaycana səfər edəcək
Версия на английском языке Belarusian Parliament vice speaker to attend special meeting of Azerbaijani Parliament

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