Зампредседателя ПЕА: Шушинская декларация позволяет уверенно и решительно идти по пути Победы

”Празднование первой годовщины подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях между двумя братскими странами в ”год Шуши" 15 июня - День Национального Освобождения, который занимает важное место в общественно-политической памяти азербайджанског

”Празднование первой годовщины подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях между двумя братскими странами в ”год Шуши" 15 июня - День Национального Освобождения, который занимает важное место в общественно-политической памяти азербайджанского народа и играет исключительную роль в его судьбе, вселяет чувство безграничной гордости, позволяет с уверенностью и надеждой смотреть в будущее и решительно идти по пути Победы".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов заявил, выступая на международной конференции, посвященной первой годовщине подписания Шушинской декларации.

“Неопровержимая истина заключается в том, что в мире нет таких близких друг другу духовно и политически стран, как Азербайджан и Турция”, - добавил он.