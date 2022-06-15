О нас

Зампредседателя ПЕА: Шушинская декларация позволяет уверенно и решительно идти по пути Победы

Зампредседателя ПЕА: Шушинская декларация позволяет уверенно и решительно идти по пути Победы ”Празднование первой годовщины подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях между двумя братскими странами в ”год Шуши" 15 июня - День Национального Освобождения, который занимает важное место в общественно-политической памяти азербайджанског
Внешняя политика
15 июня 2022 г. 11:59
Зампредседателя ПЕА: Шушинская декларация позволяет уверенно и решительно идти по пути Победы

”Празднование первой годовщины подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях между двумя братскими странами в ”год Шуши" 15 июня - День Национального Освобождения, который занимает важное место в общественно-политической памяти азербайджанского народа и играет исключительную роль в его судьбе, вселяет чувство безграничной гордости, позволяет с уверенностью и надеждой смотреть в будущее и решительно идти по пути Победы".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов заявил, выступая на международной конференции, посвященной первой годовщине подписания Шушинской декларации.

“Неопровержимая истина заключается в том, что в мире нет таких близких друг другу духовно и политически стран, как Азербайджан и Турция”, - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке YAP sədrinin müavini: “Şuşa Bəyannaməsi Zəfər yolunda əminliklə və qətiyyətlə addımlamağa imkan verir”

Самое важное

Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27
В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi