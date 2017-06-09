Заместитель председателя Милли Меджлиса: Между Азербайджаном и Россией нет обострения отношений

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Даются комментарии относительно обострения российско-азербайджанских отношений. Но это не означает, что отношения обострены. Двусторонние азербайджано-российские отношения - это отношения на уровне стратегического сотрудничества. Мы становимся свидетелями того, что стороны постоянно выполняют взятые на себя обязательства по всем параметрам этих отношений".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Бахар Мурадова.

Она отметила, что Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства и ждет подобного адекватного шага со стороны всех стран, с кем имеет сотрудничество, в том числе со стороны России: "До сегодняшнего дня у нас не было никаких серьезных проблем. Несмотря на комментарии, поступающие с различных направлений, вопрос должен быть решен в правовой плоскости. Комментарии, направленные на получение политических дивидендов, действительно могут создать проблемы на пути обострения отношений. Соответствующие государственные структуры Азербайджана, Милли Меджлис, представители гражданского общества и прессы должны ожидать разрешения этого вопроса в правовой плоскости. Разъяснения и комментарии нужно давать в этом направлении. У нас общие корни с азербайджанцами, проживающими в России, однако они являются гражданами России".