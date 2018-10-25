 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Заместитель председателя Госдумы: Бакинский Международный Гуманитарный Форум - мощная мировая площадка

    © Report / Elchin Murad

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/  Бакинский Международный Гуманитарный Форум- это мощная мировая площадка, где обсуждаются проблемы, которые волнуют многие страны.

    Об этом Report заявил заместитель председателя Госдумы России Сергей Неверов.

    По его словам, значение форума растет из года в год.

    "Мы обсуждаем здесь самые разные вопросы; это вопросы гуманитарного характера, человеческого характера, образования и др. Это все вопросы, с решением которых ни одна страна не в силах разобраться самостоятельно. И очень хорошо, что в Азербайджане есть такая площадка",- отметил С. Неверов.

    Заместитель председателя Госдумы подчеркнул, что в подобных темах крайне важен диалог: "Важно обсуждать проблемы. Диалог основанный на доверии приводит к тому, что решение находится".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi