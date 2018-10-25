Заместитель председателя Госдумы: Бакинский Международный Гуманитарный Форум - мощная мировая площадка

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Бакинский Международный Гуманитарный Форум- это мощная мировая площадка, где обсуждаются проблемы, которые волнуют многие страны.

Об этом Report заявил заместитель председателя Госдумы России Сергей Неверов.

По его словам, значение форума растет из года в год.

"Мы обсуждаем здесь самые разные вопросы; это вопросы гуманитарного характера, человеческого характера, образования и др. Это все вопросы, с решением которых ни одна страна не в силах разобраться самостоятельно. И очень хорошо, что в Азербайджане есть такая площадка",- отметил С. Неверов.

Заместитель председателя Госдумы подчеркнул, что в подобных темах крайне важен диалог: "Важно обсуждать проблемы. Диалог основанный на доверии приводит к тому, что решение находится".