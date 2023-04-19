Заместитель помощника госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане

Заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон находится с визитом в Азербайджане.

Заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон находится с визитом в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на посольство США, в ходе визита с 19 по 21 апреля она проведет ряд встреч с официальными лицами страны, а также, как ожидается, будет принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Заместитель помощника госсекретаря Олсон подчеркнет приверженность США продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа", - отмечается в сообщении посольства.