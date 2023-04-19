О нас

Заместитель помощника госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане

Заместитель помощника госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане Заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон находится с визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
19 апреля 2023 г. 18:16
Заместитель помощника госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане

Заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон находится с визитом в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на посольство США, в ходе визита с 19 по 21 апреля она проведет ряд встреч с официальными лицами страны, а также, как ожидается, будет принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Заместитель помощника госсекретаря Олсон подчеркнет приверженность США продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа", - отмечается в сообщении посольства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US Deputy Assistant Secretary of State visiting Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət katibinin köməkçisinin müavini Azərbaycanda səfərdədir

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
14 апреля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi