Заместитель помощника госсекретаря США прибыла в Азербайджан

Заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Лаура Лохман прибыла с визитом в Азербайджан.

Заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Лаура Лохман прибыла с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства США в Азербайджане, в ходе визита с 30 мая по 2 июня Л. Лохман проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами, а также примет участие Бакинской энергетической неделе.

Бакинская энергетическая неделя пройдет в столице Азербайджана с 1 по 4 июня. Она считается самым престижным мероприятием в нефтегазовом и энергетическом секторе Каспийского региона. В этом году в выставках и форуме примут участие 249 компаний из 30 стран.