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Заместитель помощника госсекретаря США прибыла в Азербайджан

Заместитель помощника госсекретаря США прибыла в Азербайджан Заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Лаура Лохман прибыла с визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
30 мая 2022 г. 17:46
Заместитель помощника госсекретаря США прибыла в Азербайджан

Заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Лаура Лохман прибыла с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства США в Азербайджане, в ходе визита с 30 мая по 2 июня Л. Лохман проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами, а также примет участие Бакинской энергетической неделе.

Бакинская энергетическая неделя пройдет в столице Азербайджана с 1 по 4 июня. Она считается самым престижным мероприятием в нефтегазовом и энергетическом секторе Каспийского региона. В этом году в выставках и форуме примут участие 249 компаний из 30 стран.

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Версия на английском языке US Deputy Assistant Secretary for Bureau of Energy Resources visits Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Energetika Resursları Bürosunun rəsmisi Azərbaycanda səfərdədir

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