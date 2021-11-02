Заместитель помощника госсекретаря США посетит Азербайджан

Недавно назначенная заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон посетит Азербайджан, Армению и Грузию для развития регионального сотрудничества и обсуждения двусторонних вопросов.

Недавно назначенная заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон посетит Азербайджан, Армению и Грузию для развития регионального сотрудничества и обсуждения двусторонних вопросов.

Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве США в Армении.

Во время пребывания в Ереване заместитель госсекретаря Эрика Олсон со 2 по 4 ноября примет участие в конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа.

В конференции принимают участие посол США в Армении Линн Трейси, посол США в Грузии Келли Дегнан, посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Мы рады возможности восстановить давнюю традицию встреч с нашими партнерами из региона и Вашингтона, обмениваться мыслями, идеями и информацией, которые помогут нам лучше координировать нашу политику со всеми тремя странами региона", - говорится в сообщении посольства США.

Предыдущие конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа проходили в Баку в 2019 г. и в Тбилиси в 2018 г.